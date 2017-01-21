Nilüferli Küçük Voleybolculardan İkinci Galibiyet

Bursa Küçük Kızlar Voleybol Klasman Grubu'nda mücadele eden Nilüfer Belediyespor B takımı, Özel Çakır Okulları'nı 3-0 yenerek, ilk 2 maçını kazanmış oldu.



Nilüfer Belediyespor B Takımı, Özel Çakır Okulları ile Çekirge Spor Salonu'nda karşılaştı. Nilüfer'in minik sultanları ilk seti 25-11 gibi farklı bir skorla kazandı. Oyun boyunca rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Nilüferli voleybolcular ikinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0 kazandı.



Nilüfer Belediyespor Küçük Kızlar Antrenörü Atıl Tunalılar, "Geçtiğimiz hafta MG Eczacıbaşı Okulları'nı, bu hafta da Çakır Okulları'nı yenen sporcularımızı kutluyorum. 2004 doğumlu sporculardan kurulu takımımız geçtiğimiz yıl minik kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu yıl da küçük kızlarda başarı bekliyoruz" dedi. - BURSA