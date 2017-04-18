Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Başlıyor

Nilüfer'in en uzun soluklu faaliyetlerinden biri olan 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne geri sayım başladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde gerçekleştirilen Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenliklerinde bu yıl 177 okuldan toplam 17 bin 50 öğrenci yer alacak. Şenliklere okul öncesi-anaokulu kategorilerinde 57 okul, özel eğitim kategorisinde 12 okul, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 56 okul, lise kategorisinde de 52 okul katılacak. 2 bin 145 takımla yarışlara katılacak öğrencilerin, centilmence gerçekleştireceği müsabakalar, şenlik havasında gerçekleşecek.



Farklı yaş gruplarındaki çocukları sporun her dalıyla buluşturmak maksadıyla bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 26 branşta müsabakalar olacak. Şenliklerde atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, dart, eskrim, futbol, futsal, hentbol, oryantiring, tenis, kros masa tenisi, satranç, squash, uçurtma, voleybol, yüzme, yamaç paraşütü, model uçak, doğa yürüyüşü, petank, geleneksel oyunlar ve geleneksel Türk okçuluğu dallarında müsabakaların yapılacağı şenliklerde ayrıca "Özel Eğitim Kurumları Şenliği" ve "Okul Öncesi-Anasınıfları Şenliği" düzenlenecek.



16. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehirlerinin de katılacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kardeş şehirlerden öğrenciler şenliklerde yer alarak dostlukların pekişmesini sağlayacak. Nilüfer'de 1 ay boyunca renkli, coşku dolu müsabakalara ev sahipliği yapacak olan şenliklerin açılışı ise 20 Nisan Perşembe günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak. Açılışta öğrenciler ritim, cimnastik, modern dans ve halk oyunları gösterileri olacak" dedi.



Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bu yıl özel olarak hazırlanan marşının bundan sonra sürekli olarak kullanacaklarını belirten Bozbey, sözlerini yazan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mine Altın ve besteleyen müzik öğretmeni Özgül Arı'ya teşekkür etti.



Konuşmaların ardından salonda bulunan çocuklar, Belediye Başkanı Bozbey, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ve şenlikte katkısı bulunanlarla hatıra fotoğrafı çekildi. - BURSA