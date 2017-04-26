Nilüfer Tiyatro, Romeo ve Juliet ile Perde İndiriyor

Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro', 2016-2017 sezonunu Romeo ve Juliet oyunuyla kapatacak.



Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' 2016 yılı Ekim ayında perde açtığı William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı efsane oyunuyla sezona noktayı koyuyor. Tiyatro, 28-29 Nisan'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenecek Romeo ve Juliet ile perde kapatacak. Serdar Biliş'in yönettiği Romeo ve Juliet sezon boyunca tiyatro izleyicisinden büyük ilgi gördü.



Yaz boyunca Türkiye'de çeşitli illerde de izleyicilerle buluşacak olan Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro', 12-18 Mayıs'ta Ermenistan'da Şark Dişçisi ile sahne alacak. - BURSA