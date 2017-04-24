Nilüfer Şehitler Ortaokulu'nun Şampiyonluk Sevinci

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde hentbol heyecanı devam etti.



Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen Küçük Erkekler Hentbol Turnuvası'nda, Nilüfer Şehitler Ortaokulu A Takımı ile ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu şampiyonluk mücadelesi verdi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Nilüfer Şehitler Ortaokulu A Takımı, karşılaşmadan 23-6 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu'nun ikinci olduğu Küçük Erkekler Hentbol Turnuvası'nda, Nilüfer Şehitler Ortaokulu B Takımı'nı 15-8 yenen İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu da üçüncü olmaya hak kazandı.



Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz, dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını verdi.



16. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri bu hafta voleybol, masa tenisi turnuvaları ile okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen etkinliklerle devam edecek. - BURSA