Nilüfer Orkestrası 23 Nisan Konseri
22 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 14: 00PODYUMPARK AVM> ÜcretsizDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : PodyumParkMekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00Bitiş Saati : 22.04.
22 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 14: 00
PODYUMPARK AVM
> Ücretsiz
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : PodyumPark
Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Nilüfer Orkestrası 23 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io