Nilüfer Orkestrası 23 Nisan Konseri

22 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 14: 00PODYUMPARK AVM> ÜcretsizDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : PodyumParkMekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00Bitiş Saati : 22.04.

Nilüfer Orkestrası 23 Nisan Konseri

22 NİSAN 2017 CUMARTESİ SAAT 14: 00

PODYUMPARK AVM

> Ücretsiz

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : PodyumPark

Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Nilüfer Orkestrası 23 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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