Nilüfer Kadın Korosu, Kızıl Ordu Korosu Anısına Söyledi

2017-2018 sezonunu "105 Kadından 105'nci Konser" ile açan Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, şarkılarını 68 üyesi uçak kazasında yaşamını yitiren Kızıl Ordu Korosu anısına söyledi.



Nilüfer Kadın Korosu 2017-2018 sezon açılışını Ataevler Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserle yaptı. Basın mensupları ile yararına konser verilen dernek üye ve yöneticilerinin izlediği gala gecesine, Alexandrov Kızıl Ordu Korosu anısına seslendirilen Rusça ve diğer dillerdeki yabancı şarkılar damgasını durdu.



Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koro konserin ikinci bölümünde ise geçtiğimiz ay uçak kazasında 68 üyesi yaşamını yitiren Kızıl Ordu Korosu'nu andı. Barkovizyon aracılığıyla Kızıl Ordu korosu'nun geçmiş konserlerinden görüntüler aktarıldı, Nilüfer Kadın Korosu daha sonra sevilen halk ezgisi "Katyusha"yı Rusça olarak seslendirdi.



Şef Dr. Aysel Gürel, "Bu gece sahnede Kızıl Ordu Korosu'nu anıyoruz. Müzik evrenseldir. Bütün müzisyenlere saygımız sonsuz. Onlar bunu hak ediyorlardı" dedi.



105 kişiden oluşan ve Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Bursa Nilüfer Kadın Korosu, repertuvarında zaman zaman İngilizce, Rusça, Yunanca, Fransızca, Arapça ve İspanyolca'nın da aralarında bulunduğu 6 dilde şarkı ve danslara da yer veriyor. - Moskova