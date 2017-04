Nilüfer'in Faaliyet Raporuna Meclisten Onay

Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu meclisten geçti.



Nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Barış Meclisi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, faaliyet raporu görüşmelerine geçilmeden önce makamını Başkan Vekili Nilgün Berk'e devretti. Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer, 2016 yılında hayata geçirdiği projeleriyle yine en çok konuşulan, takip edilen, örnek projeleriyle kıyaslamalara konu olan bir belediye oldu. Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan, bütün paydaşlarına değer katan, yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı sağlayan bir yerel yönetim kurumu olan Nilüfer Belediyesi, son bir yılda hayata geçirdiği çok sayıda proje ile öncülüğünü gözler önüne serdi. Sürdürülebilir projelerini devam ettiren Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında da hayata geçirdiği bir çok yeni proje ve hizmetle vatandaşlarımızı gülümsetmeyi başardı. Çünkü biz, bütün hizmetlerimizi gerçekleştirirken demokrasi, vicdan, sosyal belediyecilik, özgürlük, katılımcılık ve eşitlik değerlerini odak noktası olarak alıyoruz" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin uluslararası projeler, kardeş şehir ilişkileri sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi tarafından 'Avrupa Diploması' ile onurlandırıldığını hatırlatan Bozbey, "Avrupa Konseyi'nin her yıl belirli kriterler çerçevesinde verdiği 'Avrupa Diploması' için 2016 yılında Türkiye'den sadece Nilüfer Belediyesi'ni değer görmesi her bir Nilüferli için kıvanç kaynağıdır" dedi.



Başkan Bozbey, "Stratejik planımıza alıp da günün şartlarına göre bütçemizi gerçekleştiremediğimiz olabilir. Bazı hizmetleri de ötelemiş olabiliriz. Nilüfer Belediyesi'nin nüfusu her yıl yaklaşık 20 bin artıyor. Nüfusu milyonları bulan ilçelerde bugün salon yok. Bizim, şuan kullandığımız 9 salonumuz var. Spor tesisleri de aynı şekilde. Okullara bakım onarım dahil olmak üzere personel desteğinde bulunuyoruz. Camilere de destek veriyoruz. Sadece Nilüfer'de değil, Osmangazi'den, Yıldırım'dan, İznik'ten camiler bizden destek istiyor. Biz, oralara da gidiyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin farkı bu" diye konuştu.



"Eğitime 50 milyon TL destek verdik"



Son 5 yılda eğitime 50 milyon TL katkıda bulunduklarını belirten Başkan Bozbey şöyle devam etti: "Biz, bu katkıyı yaparken bazı projelerimizden vazgeçiyoruz, vazgeçmek zorundayız. Çünkü o çocuklar bizim çocuklarımız, başkasının değil. Okul da yapıyoruz, okulların birçok sorununu da çözüyoruz. Vatandaş, 'Biz Nilüfer'de yaşamaktan, Nilüfer Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz' diyor. Tüm müdürlüklerimiz özveriyle çalışıyor" dedi.



Nilüfer'de yaklaşık 250 parkın olduğunu belirten Bozbey, "Parklarımız son derece güzel ve nitelikli. Hem eski parklarımızı onarıyoruz hem de yenilerini yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"İbrahim Yazıcı Stadyumu açılıyor"



Spor alanında yapılan yatırımlara da işaret eden Bozbey, bu yatırımlardan biri olan İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun da yakında hizmete açılacağını açıkladı. Bozbey şöyle konuştu:



"Daha önce bu kürsüden 'İbrahim Yazıcı Stadyumu bitmez' diyenler oldu. Stadyumda çıkış noktamızla varış noktamız arasında bir maliyet farkı var. Stadyumun altında otopark olduğunu bilen var mı? Çünkü biz geleceği düşünüyoruz, bugünü değil. Derme çatma bir şey de yapabilirdik. Yapmadık, yapmayız. Nilüfer'e yakışmaz zaten. Stadyumun yanına konaklama ünitesi de yaptık. Projede bunlar yoktu. Ayrıca orada farklı branşlarda spor yapılabilecek salonlar var. İbrahim Yazıcı'nın adının yaşatılması adına, özellikle de Bursaspor'u şampiyon yapan bir başkanın adına bizim için gurur abidesidir orası. Bursa, şampiyon başkanını, yakın zamanda Beşevler'de hizmete açacağımız İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda anacak."



Kaçak inşaatlara müsamaha göstermediklerinin altını çizen Bozbey, dünya standartlarına uygun olarak 142 kilometre bisiklet yolu yaptıklarını anlattı.



Yapılan oylamada 2016 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. - BURSA