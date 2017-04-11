Nilüfer'in En Genç Moda Tasarım Atölyesi Agora Çarşısı'nda

Ekip; kadın, erkek ve her yaştan çocuk ile gençlere, çok özel tasarımlar sayesinde, farklı moda rüzgarları estirecek.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ın açılışını gerçekleştirdiği moda tasarım atölyesi için 'gençlerin düşlerine her zaman destek olmalıyız' şeklinde konuştu.

Açılışı genç bir kitle ve yakın arkadaş gurubu içiresinde yapan Erman 'gençlerimize belediye olarak her koşulda güveniyor ve yanlarında olmayı ilke ediniyoruz. Bölgedeki ihtiyaca göre, Bulut kardeşimiz çok güzel etkinlikler yapacak; bundan eminim' dedi.

Açılışa; Bursa Terziler Odası Başkanı Naci Camfener ve yönetim kurulu üyeleri Önder Özgen ile Ramis Yavuz'un da katılım göstererek destek verdi.

Moda tasarımcısı, stilist, modelist, desinatör ve eğitmen kimliği ile dikkat çeken Bulut Sezen, Nilüfer Agora Çarşısı'nda çok özel moda tasarımlarının yanı sıra, kostüm çalışmaları da yapılacağını ifade etti. Stüdyo aynı zamanda, günlük ihtiyaçlar için tadilat ve ütü işlemlerini de yaparak, bölge sakinlerine her türlü desteği verecek.