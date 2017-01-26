Nilüfer: "Yeni Albüm, Geceler Albümünün Devamı Niteliğinde"

Nilüfer bu sıcak sohbette, Akdeniz Şarkı Yarışması'nda yaşadığı büyük heyecanı hâlâ unutamadığını söyledi.

YouTube üzerinden yayın yapan Allianz Motto Müzik'te "Yekta Kopan'la Noktalı Virgül" programına konuk olan Nilüfer; son albümünden yeni klibine, kariyerinin en özel konserinden çok özlediği dostlarına, pek çok detayı Yekta Kopan'a anlattı. Ünlü yorumcu, 1986 yılında Aspendos'ta yapılan 'Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'nda Kayahan'ın "Geceler" adlı bestesi ile ülkemize birincilik kazandırmasının hayatının en unutulmaz anı olduğunu söyledi; "O geceki heyecanımı unutamam" dedi.

YENİ ALBÜM, GECELER ALBÜMÜNÜN DEVAMI NİTELİĞİNDE

2016'nın son günlerinde çıkardığı yeni albümü 'Yeniden Yeni Yine'nin, yıllar önce yaptığı, 60'lı ve 70'li yılların şarkılarını söylediği "Geceler" albümün devamı niteliğinde olduğunu da belirten Nilüfer, "Söylemek isteyip de söyleyemediğim şarkıları derledik" dedi. Sanatçı geçtiğimiz günlerde yayına başlayan yeni klibi de İstanbul'un en karlı günlerinde çektiklerini söyledi.

Sanatçı, Volga Tamöz ile çalıştığı bu albüm için 150-200 şarkı arasından seçim yaptı ve söylemeyi çok sevdiği şarkıları bu albümde topladı. Daha önce Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Aşkın Nur Yengi, Sertab Erener, Levent Yüksel, Bendeniz ve Metin Özülkü tarafından yorumlanan, her biri döneminde hit olmuş 12 şarkıyı seslendirdi.

SAHNEDE ŞARKI SÖYLEMEK DAHA KOLAY

Uzun yıllardır sahnelerde olmasına rağmen işine aynı titizlik ve heyecanla devam ettiğini de söyleyen Nilüfer, sohbet sırasında sahnede şarkı söylemenin, stüdyoda şarkı kaydetmekten daha kolay olduğunu da ifade etti.

ONNO, KAYAHAN, ATTİLA...

Nilüfer sıcak sohbet sırasında özlediği dostlarından da söz etti: "Onno Tunç… Çok iyi bir besteci ve aranjördü. Çok erken kaybettik. Kayahan da çok acı bir kayıp oldu benim için. Attila Özdemiroğlu ise benim gözümde hep gençti."