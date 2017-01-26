Nilüfer'e Ödül

Nilüfer Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın 150 ilçede düzenlediği "İnsani Gelişme Endeksi" araştırmasında "Çok Yüksek İnsani Gelişme" sıralamasında 6'ıncı sırada, "Yönetişim Endeksi" sıralamasında da 3'üncü sırada yer aldı.



Türkiye'deki 30 büyükşehir il sınırı içinde yer alan en yüksek nüfusa sahip 150 ilçede "İnsani Gelişme Endeksi" araştırması yapan İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), bu araştırmada sonucuna göre dereceye giren belediyelere törenle plaket verdi. "İnsani Gelişme Endeksi" araştırmasında, bütün çalışmalarını "önce insan" ilkesiyle yapan Nilüfer Belediyesi, 150 ilçe belediyesi arasında 6'ıncı sırada yer aldı. 50 başlıkta gerçekleştirilen araştırma sonucunda dereceye giren belediyelere, İNGEV Başkanı Vural Çakır tarafından plaket verildi.



İstatistiki verilerin yanı sıra belediyelerin faaliyet raporları, kurumsal internet siteleri, sosyal ağ paylaşımları ve gizli müşteri yöntemi ile elde edilen veriler sonunda Nilüfer Belediyesi, "Çok Yüksek İnsani Gelişme" anlamına gelen "Yeşil Bölge"de yer aldı. Yeşil Bölge'de yer alan 18 ilçe belediyesi arasında 6'ıncı sırada bulunan Nilüfer Belediyesi, belediye bilgi paylaşımı ve saydamlık, belediyeye erişim, sosyal medya kullanımı ve seçimlere iştirak oranı kategorilerinde yapılan araştırmaya göre "Yönetişim Endeksi"nde de 3. sırada yer aldı.



İNGEV Başkanı Vural Çakır, Nilüfer Belediyesi'ne değer görülen "Çok Yüksek İnsani Gelişme" plaketini Başkan Mustafa Bozbey'e verdi.



Başkan Mustafa Bozbey, yaptıkları insan öncelikli çalışmalar sayesinde Nilüfer'in, yaşanabilir şehirler arasında 6'ıncı sırada yer aldığını ifade ederek, "Nilüfer'in 6'ıncı sırada yer alması, insanların mutlu ve huzurlu bir kentte yaşadıklarının ifadesi. Nilüfer'e ve Bursa'ya hayırlı olsun" dedi. - BURSA