Nilüfer Demir'e Medya Oskarları Ödülü
Radyo Gazeteciler Derneği'nin geleneksel Medya Oskarları Ödül töreninde 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz ödülü verildi.
Radyo Gazeteciler Derneği'nin geleneksel Medya Oskarları Ödül töreninde 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz ödülü verildi.
Ankara Rixos Otel'de düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Ödül töreninde, Suriyeli mülteci ailenin henüz 3 yaşındaki çoçuğu Aylan bebeğin kıyıya vuran cesedinin görüntüsüyle dünyada Suriyeli mültecilerin üzerine çekmeyi başaran Doğan Haber Ajansı Muhabiri Nilüfer Demir ödül aldı. Demir'e ödül 15 Temmuz FETÖ darbe girişimde şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz ödülü verildi. Gecede en iyi sabah programı ödülü CNN Türk'te yayınlanan Parametre Programına verildi. Ödülü programın sunucusu Ebru Baki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı. En iyi dizi ödülü ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisine gitti. Ödülü Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan verdi. Gecede 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a verildi. Fırat ödlünü kızı Nehir Demir'in elinden aldı.