Nilüfer'de Squash Heyecanı

Bursa Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Türkiye Gençler Squash Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu.



Bursa, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Samsun, Adana Şanlıurfa ve Kocaeli olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 140 sporcunun katıldığı şampiyonada gençler kıyasıya mücadele etti. 5 kategoride, 11- 19 yaş aralığında genç sporcuların katıldığı turnuvada 14 hakem görev aldı.



Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu turnuva, Nilüfer Belediyesi olarak desteklediğimiz squash sporunun yaygınlaşmasına katkı sunacaktır. Özellikle altını çizmek istediğim bir konu da çocukların, gençlerin mutlaka spor yapmalarıdır. Spor sayesinde yeni nesilleri boşa geçen zamandan ve en önemlisi zararlı alışkanlıklardan kurtarabiliriz. Türkiye Gençler Squash Şampiyonası'nın kategorileri de tam da çocukların, gençlerin spor yapmaları hedeflerimizi hayata geçirir nitelikte" diye konuştu.



Başkan'dan squash resitali



Konuşmaların ardından kapalı korta giren Başkan Bozbey Bursa milletvekilleri ile birlikte squash oynadı. Art arda yaptığı başarılı vuruşlarla dikkat çeken Bozbey, turnuvaya katılan genç sporculardan da büyük alkış aldı. Beş dakikalık oyunun bile aşırı efor gerektirdiğini belirten Bozbey, "Bu spor hem göz, hem beyin, hem kas, vücudun her yanını çalıştırıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'ye gelmekte geç kaldı ama kısa süre içerisinde bu sporun merkezi Nilüfer olacak. Bunu iddia ediyorum" dedi.



Başkan Bozbey bu yıl içerisinde Nilüfer'de uluslararası squash karşılaşmalarının yapılabileceği bir spor tesisi inşa edeceklerini de dile getirdi. - BURSA