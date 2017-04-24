Nilüfer'de Spor Şenlikleri Coşkusu

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.



Nilüfer Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 16. Uluslararası Spor Şenlikleri anaokulu öğrencileriyle renklendi. Nilüfer'deki 56 anaokulundan toplam 4 bin 700 öğrenci "Okul Öncesi Eğitim Kurumları Şenliği"nde buluştu. 4 gün sürecek şenliklerde minik öğrenciler hem spor yapıyor hem eğleniyor. Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününe bin 200 çocuk katıldı. Şişme oyun parkında zıp zıp oynayan, kaydırak kayan minikler, engelli parkur gibi oyun alanlarda da gönüllerince eğlendi. - BURSA