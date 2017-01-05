Nilüfer'de Kar Alarmı: Ekipler Hazır Bekletiliyor

Bursa'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından kırsal bölgelerde aralıksız çalışan Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta sonundan itibaren etkili olacak kar yağışı için teyakkuza geçti.



Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda geçtiğimiz haftadan bu yana aralıksız çalışıyor. 24 saat aralıksız çalışan ekipler, kapanan çok sayıda yolu açarak vatandaşları mahsur kalmaktan kurtardı. Kar yağışının etkili olduğu günden itibaren yaklaşık bin ton tuz kullanarak Nilüfer'in kırsal mahallelerinde ulaşıma kapalı yol bırakmayan yüz kişilik ekip, 20 kar küreme makinesi ve 12 tuz aracı ile hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.



Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Bursa Valiliği tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrası teyakkuza geçti. Hazır bekleyen ekipler vatandaşların 444 16 03 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini kaydetti. - BURSA