Nilüfer'de Caz Heyecanı Başlıyor

Nilüfer Belediyesi, 28 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında Bursalıları caza doyuracak.



İlki geçen yıl düzenlenen Nilüfer Caz Tatili, 4 hafta boyunca müzikseverleri cazın büyülü dünyası ile buluşturacak. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Caz Tatili 28 Ocak'ta başlıyor. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum'da gerçekleşecek açılış gecesinde önce Murat Meriç "Türkiye'den Caz Manzaraları" isimli performansıyla konuklara müzik keyfi yaşatacak. İlk konseri kontrbas sanatçısı Avishai Cohen verecek. Nilüfer Caz Tatili'nin sürpriz isimlerinden biri Özdemir Erdoğan olacak. Cohen, 29 Ocak Pazar günü caz severlere nostalji dolu bir akşam yaşatacak. 3 Şubat Cuma günü Kemenjazz sanatseverlerin karşısında olacak.



Erik Truffaz da Caz Tatili kapsamında 4 Şubat Cumartesi günü Nilüfer'de müzikseverlerle buluşacak. Gitarist ve besteci Bilal Karaman 8 Şubat Çarşamba günü, farklı duruşuyla dikkat çeken caz şarkıcısı Şirin Soysal 9 Şubat Perşembe, dünyanın en iyi ud virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Ara Dinkjian da 16 Şubat Pazar günü sahne alacak. Festivalde daha birçok isim konserler verecek. - BURSA