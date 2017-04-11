Nilüfer'de Bisiklet Seferberliği

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Akademisi bahar dönemi eğitimine başladı. Şimdiye kadar çoğunluğu kadın olmak üzere 150 kişinin bisiklet kullanmayı öğrendiği akademiye yeni dönemde de ilgi büyük.



Nilüfer Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği (BUBİDOSD) iş birliğiyle bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği Bisiklet Akademisi'nde ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. Bursa'ya 142 kilometrelik bisikleti yolu kazandıran Nilüfer Belediyesi'nin, enerji tasarrufu, ulaşımda ses kirliliğinin ortadan kalkması ve güvenli bisiklet kullanımını teşvik maksadıyla hayata geçirdiği Bisiklet Akademisi'nde ilkbahar dönemi eğitimleri yoğun ilgi gördü. Konak Kapalı Pazar Alanı'nda oluşturulan parkurda BUBİDOSD Başkanı Ertan Ayçetin tarafından bisikletin tanıtımı, sürüş teknikleri, trafikte bisiklet sürüşü ile ilgili temel ve ileri seviyelerde teorik ve pratik eğitimler veriliyor.



Açıldığı günden bu yana çoğu kadın olmak üzere 150 kişinin bisiklet kullanmayı öğrendiği, akademiye katılmak isteyenler, Nilüfer Kent Konseyi'nin 452 32 00 numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.



Bisikletin, dünyanın en çevreci ulaşım aracı olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi çalışanlarını da daha fazla bisiklet kullanmaya teşvik ettiklerini belirtti. Bisikletin sadece spor amaçlı değil, ulaşım aracı olarak da kullanılması gerektiğini söyleyen Bozbey, belediye çalışanlarından bisiklet kullanmayı bilmeyenlerin de Bisiklet Akademisi'nde eğitim almalarını istediklerini ifade ederek, "Nilüfer'de yaklaşık 142 kilometre bisiklet yolu var. Bu yollarda her gün bisikletlileri görmek mümkün. Üstelik polislerden oluşan 'Kırlangıç' dediğimiz denetim ekibi de Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle bisikletleriyle görev yapıyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde de bisikletli ekip oluşturduk. Zabıta ekibimiz de hem örnek olmak hem de olaylara anında müdahale etme anlamında bisiklet yollarını kullanıyor" şeklinde konuştu. - BURSA