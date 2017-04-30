Nilüfer Çocuk Şenliği; 30 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!Saat 12.00'den itibaren Nilüfer Kent Konseyi önünden araç kaldırılacaktır.Etkinlik Programı;13: 00 Alanda toplanma 14: 00 NKK Çocuk Meclisi Başkanı'nın konuşması 14: 15 Başkan Mustafa BOZBEY'in konuşması 14: 20 Akçalar Mahallesi Çocuk Ritim Grubu 14: 30 Halk Dansları Çocuk Grubu 15: 00 Karaoke Yarışması 16: 00 Pantomim Gösterisi 17: 00 Şudabap Konseri 18: 00 Kapanış----ATÖLYE ÇALIŞMALARI---- 1 Bilim Çadırı 2 Ritim Atölyesi 3 Rozet Atölyesi 4 Ebru Atölyesi 5 Maske Atölyesi 6 Ayraç Atölyesi 7 Ekolojik Tarım Atölyesi 8 Çiçek Atölyesi ----OYUNLAR---- 1 Halat Çekme Oyunu 2 Yakar Top 3 Ortada Sıçan 4 İstop 5 Mendil Kapmaca 6 "Acaba Neyim?" Oyunu 4 Zumba 5 Balon Katlama 6 Hulahop 7 Kutu Oyunu 8 Elma Yarışı 9 Sokak Oyunları Detaylı bilgi için; 452 3200 | Nilüfer Kent Konseyi 444 1603 | Nilüfer Belediyesi



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Balat Atatürk Ormanı



Mekan Adresi : Billür Sokak, Balat Atatürk Ormanı



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Nilüfer Çocuk Şenliği



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır