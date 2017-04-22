Nilüfer Çocuk Şenliği
Nilüfer Çocuk Şenliği; 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!
Nilüfer Çocuk Şenliği; 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!Saat 12.00'den itibaren Nilüfer Kent Konseyi önünden araç kaldırılacaktır.Detaylı bilgi için; 452 3200 | Nilüfer Kent Konseyi 444 1603 | Nilüfer Belediyesi
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Balat Atatürk Ormanı
Mekan Adresi : Billür Sokak, Balat Atatürk Ormanı
Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Nilüfer Çocuk Şenliği
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io