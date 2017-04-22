Nilüfer Çocuk Şenliği; 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!Saat 12.00'den itibaren Nilüfer Kent Konseyi önünden araç kaldırılacaktır.Detaylı bilgi için; 452 3200 | Nilüfer Kent Konseyi 444 1603 | Nilüfer Belediyesi



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Balat Atatürk Ormanı



Mekan Adresi : Billür Sokak, Balat Atatürk Ormanı



Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Nilüfer Çocuk Şenliği



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır