Nilüfer Çocuk Şenliği

Nilüfer Çocuk Şenliği; 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!

Nilüfer Çocuk Şenliği

Nilüfer Çocuk Şenliği; 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Balat Atatürk Ormanı'nda!Saat 12.00'den itibaren Nilüfer Kent Konseyi önünden araç kaldırılacaktır.Detaylı bilgi için; 452 3200 | Nilüfer Kent Konseyi 444 1603 | Nilüfer Belediyesi

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Balat Atatürk Ormanı

Mekan Adresi : Billür Sokak, Balat Atatürk Ormanı

Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Nilüfer Çocuk Şenliği

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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