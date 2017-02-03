Nilüfer Belediyesi "Replicate Project"Te

Nilüfer Belediyesi heyeti, AB Horizon 2020 SSC1 Follower City programı kapsamında İngiltere'nin Bristol şehrinde düzenlenen 'Replicate Project'e, Essen ve Lozan belediyeleri ile birlikte izleyici şehir olarak katıldı.



Nilüfer Belediyesi, Demir Enerji iş birliğiyle AB Horizon 2020 SSC1 Follower City programı kapsamında yaptığı hibe başvurusu sonucu İngiltere'nin Bristol şehrinde gerçekleştirilen 'Replicate Project'te izleyici şehir olarak yer aldı. Toplantı, İspanya'dan San Sebastian, İtalya'dan Floransa ve İngiltere'den Bristol şehirlerinin "uygulamacı" olduğu, Almanya'nın Essen, İsviçre'nin Lozan ile birlikte Türkiye'den Nilüfer'in "izleyici" olduğu 5 yıllık REPLICATE projesi kapsamında düzenlendi.



Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yasemin Dere, Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Umut Eroğlu ile Nilüfer Belediyesi'nin proje ortağı Demir Enerji'nin iştirak ettiği toplantıda, 28-29 Kasım 2016 tarihlerinde Nilüfer'de gerçekleştirilen "Akıllı Kentler Stratejileri Çalıştayı" atölye çalışmalarının sonuç raporları, Nilüfer Belediyesi'nin konum ve çalışmaları da sunuldu. Uygulayıcı şehirleri akıllı şehir enerji verimliliğiyle ilgili sunumların da yapıldığı toplantıda Nilüfer Belediyesi heyeti, karbon salınım emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması hakkında bilgiler aldı. - BURSA