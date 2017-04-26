Nilüfer Belediyesi Personeline İndirim Protokolü

Nilüfer Belediyesi, Özel Mektebim Eğitim Kurumları ile belediye çalışanları ve birinci derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı.



Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının hizmeti uygun fiyata alabilmeleri için çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarla indirim protokolü imzalıyor. Nilüfer Belediyesi, Mektebim Eğitim Kurumları ile protokol imzaladı. Halk Evi'nde Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve Mektebim Eğitim Kurumları adına Melih Şahin'in imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli ve birinci derece yakınları yüzde 10 indirimden yararlanacak. - BURSA