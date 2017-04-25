Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası
Şef: Hasan AdıgüzelzadeKonser ücretsizdir.
Şef: Hasan AdıgüzelzadeKonser ücretsizdir.Bilgi için; 452 4500
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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