Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası

Şef: Hasan AdıgüzelzadeKonser ücretsizdir.

Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası

Şef: Hasan AdıgüzelzadeKonser ücretsizdir.Bilgi için; 452 4500

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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