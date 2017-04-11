Nilüfer Belediyesi'nden Seçim Günü Engelsiz Ulaşım

Nilüfer Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandum unda ortopedik engellilere ulaşım desteği verecek.



Pazar günü yapılacak referandum da Nilüfer Belediyesi tarafından sağlanacak ücretsiz ulaşımla ortopedik engellilerin rahat oy kullanmaları temin edilecek. Engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenler,14 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, seçim günü ise 08: 00'den itibaren 245 34 46 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabilecek. - BURSA