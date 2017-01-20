Nilüfer Belediyesi Beylikdüzü ve Manyas'a Örnek Oluyor

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, örnek projeler hakkında bilgi aldı.



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'i ağırladı. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Bozbey, konuk başkanlara Nilüfer Belediyesi'nin insan odaklı projelerini anlattı. Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer'i aynı zamanda eğitim bilim-kültür sanat ve spor şehri yapmak için çaba harcadıklarını kaydetti.



Mustafa Bozbey, konuklara Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Nilüfer Barış Meclisi'ni ve Basın Toplantı Odası'nı da gezdirdi.



Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin de ortak projelerin altına imza atmak istediklerini dile getirdi.



Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarının örnek olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Biz de bu örnek çalışmalardan faydalanmak istiyoruz" dedi. - BURSA