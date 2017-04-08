Nilüfer Antika Pazarı

Eski eşya meraklılarını aynı çatı altında toplayan Nilüfer Antika Pazarı faaliyete geçti.

Nilüfer Antika Pazarı

Eski eşya meraklılarını aynı çatı altında toplayan Nilüfer Antika Pazarı faaliyete geçti. İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde açılan ve Bursa'nın yanı sıra 10 ilden 200'den fazla esnafın binlerce ürününü sergilediği Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği, Sivilay ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle antika meraklılarını İhsaniye Kapalı Pazaryeri'ne bekliyor.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer AGORA Çarşı

Mekan Adresi : İhsaniye

Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 10: 00: 00

Kategori : Nilüfer Antika Pazarı

Tür : Gezi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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