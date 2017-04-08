Nilüfer Antika Pazarı
Eski eşya meraklılarını aynı çatı altında toplayan Nilüfer Antika Pazarı faaliyete geçti.
Eski eşya meraklılarını aynı çatı altında toplayan Nilüfer Antika Pazarı faaliyete geçti. İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde açılan ve Bursa'nın yanı sıra 10 ilden 200'den fazla esnafın binlerce ürününü sergilediği Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği, Sivilay ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle antika meraklılarını İhsaniye Kapalı Pazaryeri'ne bekliyor.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer AGORA Çarşı
Mekan Adresi : İhsaniye
Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 10: 00: 00
Kategori : Nilüfer Antika Pazarı
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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