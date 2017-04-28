Sanat yaşamında birçok farklı yapımda yer alan Nilüfer Açıkalın, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan müziğe uzanan yolculuğuna Melodik Öyküler ile devam ediyor. Özgünlük bakımından türünün nadir örneklerinden olan Melodik Öyküler projesi, Nilüfer Açıkalın'ın yayınlanmış kitaplarından seçme öykülerle kendini var ediyor. Müziklerini Jehat Hekimoğlu'nun yaptığı Melodik Öyküler, yarattığı etki ve beraberinde tiyatral bir havada gerçekleşen performansın büyüsü, dinleyicileri sahneyle bütünleştiriyor.



Hayatlarımızın bir olduğu zamanlar… İç içe, yan yana… Biraz anlatarak, biraz da müzik yaparak… Yolu sevgiden, hoşgörüden geçen herkesin bir olduğu zamanlara yola çıkan Melodik Öyküler projesi edebiyat, müzik, tiyatro sanatlarının iç içe yan yana duruşuyla, birlik umudunu kendi içinde barındırıyor.



Renkli sahne performansıyla kaliteli bir deneyim vaad eden Melodik Öyküler konserimizde görüşmek üzere.



Vokal Nilüfer Açıkalın



Gitar – vokal Jehat Hekimoğlu Trompet Doğan Özcan Perküsyon Serhat Mertal Kayan



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Nefes Bar



Mekan Adresi : Yenişehir Postanesi Karşısı Tüpgeçit Ayağı



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Nilüfer Açıkalın



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır