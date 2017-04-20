Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenliği

Bursa merkez Nilüfer ilçe Kaymakamlığı himayesinde Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen 117 okuldan 17 bini aşkın öğrencinin çeşitli spor faaliyetleriyle katılacağı Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği törenle başladı.



Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İşitme engelli öğrencilerin İstiklal Marşı'na işaret diliyle katılması, beğeni topladı. Törende, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, diğer protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve şenliğe katılan öğrenciler hazır bulundu.



Mustafa Bozbey, törende, her yıl Türkiye'nin en büyük bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramlarını kapsayacak şekilde düzenledikleri, şenliğe bu yıl rekor sayıda katılım olacağını söyledi.



Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük ve kapsamlı organizasyonunu 16 yıldır gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bozbey, "Gençlerimiz bir ay boyunca şenlik havası içinde hem dostluklar oluşturacak hem de kente spor kültürünün yayılmasını sağlayacak. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştiren en önemli unsur olduğuna inanıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından şölen çeşitli aktivitilerle başladı. Anaokulu öğrencilerinin darbuka ile sundukları ritm gösterisi büyük alkış aldı.



Anaokulunda liseye 17 bini aşkın öğrenci, 20 Mayıs'a kadar devam edecek şenlikte pek çok spor branşında ter dökecek.