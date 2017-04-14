Niloya Müzikali 2
Niloya yeni gösterisiyle, 15 Nisan'da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya yeni gösterisiyle, 15 Nisan'da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.
Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Niloya Müzikali 2
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io