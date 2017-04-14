Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 15 Nisan'da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 15 Nisan'da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. 

Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Niloya Müzikali 2

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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