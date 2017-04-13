Niloya Müzikali 2
Niloya yeni gösterisiyle, 14 Nisan'da Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya yeni gösterisiyle, 14 Nisan'da Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.
Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
Detaylar :
İl : Balıkesir
İlce : Merkez
Mekan : Salih Tozan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Akıncılar Cad. Gazi Mah.
Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Niloya Müzikali 2
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io