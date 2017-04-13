Niloya yeni gösterisiyle, 14 Nisan'da Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.



Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.



Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Merkez



Mekan : Salih Tozan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akıncılar Cad. Gazi Mah.



Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Niloya Müzikali 2



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır