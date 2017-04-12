Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 13 Nisan'da Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 13 Nisan'da Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. 

Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Mudanya

Mekan : Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Mütareke, 16950

Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Niloya Müzikali 2

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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