Niloya yeni gösterisiyle, 13 Nisan'da Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.



Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.



Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Mudanya



Mekan : Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Mütareke, 16950



Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Niloya Müzikali 2



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır