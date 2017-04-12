Niloya Müzikali 2
Niloya yeni gösterisiyle, 13 Nisan'da Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya yeni gösterisiyle, 13 Nisan'da Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.
Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Mudanya
Mekan : Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mütareke, 16950
Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Niloya Müzikali 2
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io