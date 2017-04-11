Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 12 Nisan'da Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 12 Nisan'da Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. 

Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

Detaylar :

İl : Bolu

İlce : Merkez

Mekan : Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü

Mekan Adresi : Karamanlı Mahallesi, Stadyum Caddesi, Kültür Sitesi (Müze/ Kütüphane Yanı)

Başlangıç Saati : 12.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Niloya Müzikali 2

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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