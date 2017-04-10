Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 11 Nisan'da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali 2

Niloya yeni gösterisiyle, 11 Nisan'da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. 

Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

Detaylar :

İl : Kastamonu

İlce : Merkez

Mekan : Kastamonu Halk Eğitim Merkezi

Mekan Adresi : Cebrail, Hükümet Cad. No: 2, 37200

Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Niloya Müzikali 2

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Amerikan İş Geliştirme Konseyi, Kastamonu, 11 Nisan, Cebrail, Müzikal, Hükümet, Tabid, Mac
sponsored ads