Niloya yeni gösterisiyle, 11 Nisan'da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.



Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.



Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



Detaylar :



İl : Kastamonu



İlce : Merkez



Mekan : Kastamonu Halk Eğitim Merkezi



Mekan Adresi : Cebrail, Hükümet Cad. No: 2, 37200



Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Niloya Müzikali 2



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır