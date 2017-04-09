Niloya Müzikali 2
Niloya yeni gösterisiyle, 10 Nisan'da Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya yeni gösterisiyle, 10 Nisan'da Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluşuyor.
Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.
Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Bafra
Mekan : Bafra Belediyesi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Camikebir Cd No: 1
Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Niloya Müzikali 2
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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