Niloya Müzikali 2
Niloya yeni gösterisiyle, 9 Nisan'da Çankırı 100.yıl Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Niloya yeni gösterisiyle, 9 Nisan'da Çankırı 100.yıl Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.
Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
Detaylar :
İl : Çankırı
İlce : Merkez
Mekan : Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, No: 11
Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Niloya Müzikali 2
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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