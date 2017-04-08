Niloya yeni gösterisiyle, 9 Nisan'da Çankırı 100.yıl Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Niloya Müzikali – 2 yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.



Yeni maceramıza katılmak için yerinizi alın.



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



Detaylar :



İl : Çankırı



İlce : Merkez



Mekan : Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, No: 11



Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Niloya Müzikali 2



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır