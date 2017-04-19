Nilhan Osmanoğlu: "Başkanlık Okulları Projesi Hazırlıyoruz"

2'nci Abdülhamit'in 5'inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu, Osmanlıdaki Enderun Sistemi temeline dayanan Başkanlık Okulları Projesi'nin kendi hayali olduğunu belirterek, "Bu, kendi yerli ve milli fikir liderlerimizi geliştirme projesi. Yıllarca ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü düşünmeyen mebuslar oldu. Ülkemizin yeni yönetim sisteminde buna ihtiyaç var. Kendi fikir liderlerimizi, başkan adaylarımızı, siyasetçilerimizi ve ilim adamlarımızı yetiştireceğiz. Bu benim Özel Okul Projem" dedi.



Osmanlı Hanedanı üyesi Nilhan Osmanoğlu, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında konuştu.



Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç'ın yaptığı programda sürgünde yaşamaya zorlanan Osmanlı hanedanının büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Osmanoğlu, ancak onların bunların konuşulmasını istemediklerini söyledi. Osmanoğlu, "Ben de sürgün hikayelerini anlatmayı sevmiyorum. Hanedan üyeleri de öyle yad edilmek istemezlerdi. Elbet bizim de kendi içinde yaşadığımız hikayeler var. Ancak, ecdadın güçlü duruşunu zedelemek istemiyorum" dedi.



Hanedanın hayattaki üyesinden birisi olan Osmanoğlu, babası Orhan Osmanoğlu'nun Şam, dedesi Harun Osmanoğlu'nun ise Lübnan'da doğduğunu söyledi. Kendisinin sürgün hayatı yaşamadığını İstanbul Fatih'te dünyaya geldiğini de kaydeden Osmanoğlu, yurtdışında "Ali Osman" soy ismi ile tanındıklarını söyledi. Osmanoğlu, "Sürgünden sonra burada doğan ilk sultanım. Şu an dünya genelinde 13 sultan ve 25 şehzade var. Şam'da Dündar Efendi yaşıyor. Orada kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar" dedi.



"Hanedan üyelerine yurtdışında devşirme planı uygulandı"



Hanedan üyelerinin yaşlı ve kundaktaki bebeklerle sürgün edildiğini hatırlatan Osmanoğlu, çocukların lalalarından birkaç yıl saray ve Türkçe eğitimi aldığını ve sürgünde büyüdüklerini anlattı. Şehzade Harun Efendi ile Dündar Efendi'nin lalaları tarafından büyütüldüğünü ifade eden Osmanoğlu, Fransızca, İngilizce ve eski Türkçeyi konuşabildiklerini belirtti. Osmanoğlu, şunları söyledi: "Dört yaşına kadar eğitim alıyor. Lalası vefat ettikten sonra annesi bu eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Babası Abdülkerim Efendi'nin şehit edilmesini ardından çocuklar evlerinden çıkamıyor. Her zaman tehdit altındaydılar. Türkiye'deki yönetim onları dağıtsa da her zaman tehdit olarak görüldüler. Başka bir güç ile birleşip dönebilirler, endişesi taşıyorlardı. Bizler, bu şartlarda büyüdük. Ninem, tek başına iki çocuğunu büyütmüş. Dedemin Türkçesi iyi değildi. Dillerine Arapça hakimdi. Belirli yaştan sonra öğrenmeleri de zor oluyordu. Küçük yaşta sürgüne gittikleri ve ülkeye girişleri yasak olduğu için yabancı kadınlarla evlenmişler. Türkiye'de aileler, 'bir daha görememek' endişesiyle onlara kız vermemişler. Hanedan üyelerine yurt dışında devşirme planı uygulandı. 'Keşke hepimizi ortadan kaldırsalardı bunları yaşamasaydık' diyenler de var" Hanedan üyeleriyle bir araya geldiklerinde gözlerindeki özlemi görebildiklerini de kaydeden Osmanoğlu, hastalık ve maddi sıkıntı olması halinde yardımlaştıklarını söyledi.



"Tarih dersinden sınıfta kaldım"



2'nci Abdülhamit Han'ın 5'inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu, konuşmasında bir de anısını paylaştı. Diğer derslerinin iyi olmasına rağmen tarih dersinden sınıfta kaldığını anlatan Osmanoğlu, "Sultan Vahdettin Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır' cümlesini yazmadığım için sınıfta kaldım" dedi. Davetlilerin sorularını da cevaplayan Osmanoğlu, kültürel faaliyetlere ağırlık verdiğini belirtti.



Devlet için projeler hazırladıklarını da belirten Osmanoğlu, Başkanlık Okulları Projeleri'nin Osmanlıdaki Enderun Sistemi'nin temeline dayandığını söyledi. Osmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, kendi yerli ve milli fikir liderlerimizi geliştirme projesi. Yıllarca ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü düşünmeyen mebuslar oldu. Ülkemizin yeni yönetim sisteminde buna ihtiyaç var. Kendi fikir liderlerimizi, başkan ve ilim adamlarımızı yetiştireceğiz. Bu benim Özel Okul Projem. Bunu geliştirmekle uğraşıyoruz. Akademik takvim, öğretim üyeleri ve yapılacak sınavları belirlemek için çalışıyoruz. Bu benim bir hayalim."



Osmanoğlu ayrıca, 2'nci Abdülhamit döneminde Fransa ve İngiltere'de çıkan gazeteler ile birçok dökümana sahip olduğunu hepsini kitap olarak yayımlayacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL