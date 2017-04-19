Nilhan Osmanoğlu, Bağcılar'da Söyleşiye Katıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Osmanlı hanedanının yaşadıklarını aktardı.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yöneticiliğini Orhan Karaağaç'ın yaptığı programda, Osmanoğlu, hanedanının büyük sıkıntılar yaşadığını ancak bunların konuşulmasını istemediklerini belirtti.



Osmanoğlu, sürgün hikayelerini anlatmayı sevmediğini belirterek, "Hanedan üyeleri de öyle yad edilmek istemezlerdi. Elbet bizim de kendi içinde yaşadığımız hikayeler var. Ancak, ecdadın güçlü duruşunu zedelemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.



Nilhan Osmanoğlu, babası Orhan Osmanoğlu'nun Şam, dedesi Harun Osmanoğlu'nun ise Lübnan'da doğduğunu, kendisinin sürgün hayatı yaşamadığını, İstanbul Fatih'te dünyaya geldiğini anlattı.



"Sürgünden sonra burada doğan ilk sultanım. Şu an dünya genelinde 13 sultan ve 25 şehzade var. Şam'da Dündar Efendi yaşıyor. Orada kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar." bilgisini paylaşan Osmanoğlu, Şehzade Harun Efendi ile Dündar Efendi'nin lalaları tarafından büyütüldüğünü, Fransızca, İngilizce ve eski Türkçeyi konuşabildiklerini bildirdi.



Öğrenim hayatında diğer derslerinin iyi olmasına rağmen tarih dersinden sınıfta kaldığını aktaran Osmanoğlu, "Sultan Vahdettin Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır." cümlesini yazmadığı için sınıfta kaldığını hatırlattı.



Devlet için projeler hazırladıklarını belirten Nilhan Osmanoğlu, bunlardan biri olan Başkanlık Okulları projesinin Osmanlı'daki Enderun Sistemi'nin temeline dayandığını, bunun kendi yerli ve milli fikir liderlerini geliştirme projesi olduğunu kaydetti.



Osmanoğlu, Türkiye'nin yeni yönetim sisteminde buna ihtiyacı olduğunu, kendi fikir liderlerini, başkan ve ilim adamlarını yetiştireceklerini belirterek, Sultan 2. Abdülhamid döneminde Fransa ve İngiltere'de çıkan gazeteler ile birçok dokümana sahip olduğunu, bunların hepsini kitap olarak yayımlayacağını sözlerine ekledi.