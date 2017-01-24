Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteri seyirci ile buluşuyor.

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteri seyirci ile buluşuyor.

Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.

Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Serkan Budak

Dekor: Nilgün Gürkan

Kostüm: Canan Yaka

Işık: Murat Selçuk

Aranjör: Ari Aliciyan

Dans: Mehmet İris

Fotograf: Zeynel Abidin Ağgül

Kaynak: Etkinlik.io

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