Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteri seyirci ile buluşuyor.



Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.



Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Serkan Budak



Dekor: Nilgün Gürkan



Kostüm: Canan Yaka



Işık: Murat Selçuk



Aranjör: Ari Aliciyan



Dans: Mehmet İris



Fotograf: Zeynel Abidin Ağgül