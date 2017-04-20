Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması

YÜKSELMİŞ ÜSTADLAR Yükselmiş Üstatlar uyumlamaları Ole Gabrielsen tarafından oluşturulmuştur.

Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması

YÜKSELMİŞ ÜSTADLAR 

Yükselmiş Üstatlar uyumlamaları Ole Gabrielsen tarafından oluşturulmuştur. 

Yükselmiş Üstatlar insanlığa spiritüel aydınlanma yolunda rehberlik etmeyi seçmiş olan bir gruptur. Bireysel veya kollektif olarak, İlahi Sevginin ve Enerjinin bu varlıkları tekamül sürecinde her ruhun kendisi ile birlikte taşıdığı karmik dengesizlikleri aşarak ve tüm geçmiş yaşamları iyileştirerek yardımcı olmak için fiziksel form almışlardır. Böylece İlahi Kaynağa daha çok yakınlaşmışlardır.

Yükselmiş üstatlar: Buddha, Saint Germain, Kuthumi, Maitreya, Musa, İsa, Meryem, Kuan Yin, Saint Padre Pio, Serapis Bey, Sanat Kumara, Abundantia, Merlin

Buddha

İç huzur, neşe, spritüel büyüme, anlayış ve farkındalık.

Saint Germain

Koruma, cesaret, yönelme, şifa, esinlenme.

Kuthumi

Dikkat toplama, yaşam amacına kendini adama,

gevşeme, sakinleşme, "anti-stress".

Maitreya

Neşe, gülme, mizah duygusu, huzur, şefkat.

Musa

ŞİMDİ'de yaşama, Tanrı ile net iletişim, cesaret, inanç, liderlik.

İsa

İlahi rehberlik ve yönlenme, affetme, şifa, ortaya çıkma.

Meryem

Çocuklarla ilgili bütün konular, doğurganlık.

Kuan Yin

Şefkat, sevgi verme ve alma, merhamet,

kendine ve başkalarına karşı nezaket, iyilik ve anlayış.

Saint Padre Pio

Şifa, affetme, spritüel gelişme, görme yeteneği.

Serapis Bey

Kişisel ve global huzur, yükseliş,

bağımlılıkların ve şiddetli arzuların önüne geçme,

sanatçılar ve yaratıcı çabalar, Tanrı ile net iletişim.

Sanat Kumara

Negatif varlıklardan ve düşük titreşimlerden kurtulma,

şifacılık, mekan temizliği.

Abundentia

Bolluğu çekme, mali yatırımlarla ilgi rehberlik.

Merlin

Simya, kristaller, ilahi sihir, psişik yetenekler, kehanet.

Uyumlanmak ne işe yarar?

Bir üstat enerjisine uyumlandığınızda, o varlığın enerjisi ile hizalanmış olursunuz. Uyumlamada seçtiğiniz Üstat ile bağlantınız güçlenir. Enerjiye bağlanma, onunla çalışma ve ona kanallık yeteneğinizdeki bu gelişmeyi hissedersiniz.

Enerjileri nasıl kullanacaksınız?

Uzaktan şifa

Dokunarak şifa

Bitkisel karışımlar

Mumlar

Yağların ve takıların yüklenmesi

Enerji kutusu

Saat: 14.00-16.00 arası

Ücret: 150.00 TL

Etkinliklerimiz belli katılımcı ile olduğu için, randevu alınması rica olunur.

Nil Tavelli

0532 295 62 48

0212 466 4141

Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi

İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul

www.zihinvebeden.com

[email protected]

[email protected]

ww.facebook.com/zihinvebeden

www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli 

www.twitter.com/ZihinveBeden

Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi

Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul

Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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