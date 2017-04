Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması

YÜKSELMİŞ ÜSTADLAR



Yükselmiş Üstatlar uyumlamaları Ole Gabrielsen tarafından oluşturulmuştur.



Yükselmiş Üstatlar insanlığa spiritüel aydınlanma yolunda rehberlik etmeyi seçmiş olan bir gruptur. Bireysel veya kollektif olarak, İlahi Sevginin ve Enerjinin bu varlıkları tekamül sürecinde her ruhun kendisi ile birlikte taşıdığı karmik dengesizlikleri aşarak ve tüm geçmiş yaşamları iyileştirerek yardımcı olmak için fiziksel form almışlardır. Böylece İlahi Kaynağa daha çok yakınlaşmışlardır.



Yükselmiş üstatlar: Buddha, Saint Germain, Kuthumi, Maitreya, Musa, İsa, Meryem, Kuan Yin, Saint Padre Pio, Serapis Bey, Sanat Kumara, Abundantia, Merlin



Buddha



İç huzur, neşe, spritüel büyüme, anlayış ve farkındalık.



Saint Germain



Koruma, cesaret, yönelme, şifa, esinlenme.



Kuthumi



Dikkat toplama, yaşam amacına kendini adama,



gevşeme, sakinleşme, "anti-stress".



Maitreya



Neşe, gülme, mizah duygusu, huzur, şefkat.



Musa



ŞİMDİ'de yaşama, Tanrı ile net iletişim, cesaret, inanç, liderlik.



İsa



İlahi rehberlik ve yönlenme, affetme, şifa, ortaya çıkma.



Meryem



Çocuklarla ilgili bütün konular, doğurganlık.



Kuan Yin



Şefkat, sevgi verme ve alma, merhamet,



kendine ve başkalarına karşı nezaket, iyilik ve anlayış.



Saint Padre Pio



Şifa, affetme, spritüel gelişme, görme yeteneği.



Serapis Bey



Kişisel ve global huzur, yükseliş,



bağımlılıkların ve şiddetli arzuların önüne geçme,



sanatçılar ve yaratıcı çabalar, Tanrı ile net iletişim.



Sanat Kumara



Negatif varlıklardan ve düşük titreşimlerden kurtulma,



şifacılık, mekan temizliği.



Abundentia



Bolluğu çekme, mali yatırımlarla ilgi rehberlik.



Merlin



Simya, kristaller, ilahi sihir, psişik yetenekler, kehanet.



Uyumlanmak ne işe yarar?



Bir üstat enerjisine uyumlandığınızda, o varlığın enerjisi ile hizalanmış olursunuz. Uyumlamada seçtiğiniz Üstat ile bağlantınız güçlenir. Enerjiye bağlanma, onunla çalışma ve ona kanallık yeteneğinizdeki bu gelişmeyi hissedersiniz.



Enerjileri nasıl kullanacaksınız?



Uzaktan şifa



Dokunarak şifa



Bitkisel karışımlar



Mumlar



Yağların ve takıların yüklenmesi



Enerji kutusu



Saat: 14.00-16.00 arası



Ücret: 150.00 TL



Etkinliklerimiz belli katılımcı ile olduğu için, randevu alınması rica olunur.



