Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması
YÜKSELMİŞ ÜSTADLAR Yükselmiş Üstatlar uyumlamaları Ole Gabrielsen tarafından oluşturulmuştur.
YÜKSELMİŞ ÜSTADLAR
Yükselmiş Üstatlar uyumlamaları Ole Gabrielsen tarafından oluşturulmuştur.
Yükselmiş Üstatlar insanlığa spiritüel aydınlanma yolunda rehberlik etmeyi seçmiş olan bir gruptur. Bireysel veya kollektif olarak, İlahi Sevginin ve Enerjinin bu varlıkları tekamül sürecinde her ruhun kendisi ile birlikte taşıdığı karmik dengesizlikleri aşarak ve tüm geçmiş yaşamları iyileştirerek yardımcı olmak için fiziksel form almışlardır. Böylece İlahi Kaynağa daha çok yakınlaşmışlardır.
Yükselmiş üstatlar: Buddha, Saint Germain, Kuthumi, Maitreya, Musa, İsa, Meryem, Kuan Yin, Saint Padre Pio, Serapis Bey, Sanat Kumara, Abundantia, Merlin
Buddha
İç huzur, neşe, spritüel büyüme, anlayış ve farkındalık.
Saint Germain
Koruma, cesaret, yönelme, şifa, esinlenme.
Kuthumi
Dikkat toplama, yaşam amacına kendini adama,
gevşeme, sakinleşme, "anti-stress".
Maitreya
Neşe, gülme, mizah duygusu, huzur, şefkat.
Musa
ŞİMDİ'de yaşama, Tanrı ile net iletişim, cesaret, inanç, liderlik.
İsa
İlahi rehberlik ve yönlenme, affetme, şifa, ortaya çıkma.
Meryem
Çocuklarla ilgili bütün konular, doğurganlık.
Kuan Yin
Şefkat, sevgi verme ve alma, merhamet,
kendine ve başkalarına karşı nezaket, iyilik ve anlayış.
Saint Padre Pio
Şifa, affetme, spritüel gelişme, görme yeteneği.
Serapis Bey
Kişisel ve global huzur, yükseliş,
bağımlılıkların ve şiddetli arzuların önüne geçme,
sanatçılar ve yaratıcı çabalar, Tanrı ile net iletişim.
Sanat Kumara
Negatif varlıklardan ve düşük titreşimlerden kurtulma,
şifacılık, mekan temizliği.
Abundentia
Bolluğu çekme, mali yatırımlarla ilgi rehberlik.
Merlin
Simya, kristaller, ilahi sihir, psişik yetenekler, kehanet.
Uyumlanmak ne işe yarar?
Bir üstat enerjisine uyumlandığınızda, o varlığın enerjisi ile hizalanmış olursunuz. Uyumlamada seçtiğiniz Üstat ile bağlantınız güçlenir. Enerjiye bağlanma, onunla çalışma ve ona kanallık yeteneğinizdeki bu gelişmeyi hissedersiniz.
Enerjileri nasıl kullanacaksınız?
Uzaktan şifa
Dokunarak şifa
Bitkisel karışımlar
Mumlar
Yağların ve takıların yüklenmesi
Enerji kutusu
Saat: 14.00-16.00 arası
Ücret: 150.00 TL
Etkinliklerimiz belli katılımcı ile olduğu için, randevu alınması rica olunur.
Nil Tavelli
0532 295 62 48
0212 466 4141
Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi
İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul
www.zihinvebeden.com
[email protected]
[email protected]
ww.facebook.com/zihinvebeden
www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli
www.twitter.com/ZihinveBeden
Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi
Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul
Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Nil Tavelli ile Yükselmiş Üstatlar Abundantia Uyumlaması
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır