Nil Tavelli ile Magickal Shaman Lightworker 1.aşama Hafta Sonu Eğitimi

1 Seviye: Bas¸langıc¸ - S¸amanizmi uygulamanın temellerinin ne anlama geldigˆini ac¸ıklar. Birinci seviye uyumlama sizi dogˆanın ve ruhun enerjilerine, o¨gˆrenmenize, ufkunuzu genis¸letmenizi sagˆlayacak bir s¸ekilde bagˆlar. Birinci seviye klavuzu nasıl ruhani yolculuk yapılacagˆını, kendinizi en dogˆru s¸ekilde kes¸fetmenizi, yolunuzun ne olacagˆını, dogˆru yolları, bu¨yu¨lu¨ isimleri ve daha fazlasını kapsar.



2. Seviye: Orta Seviye - Dogˆa anaya ve ruha bagˆlantınızı gu¨c¸lendirir ve bu¨yu¨k iyiles¸tirme gerektiren negatifligˆi ve istenmeyen enerjileri tanımlamanıza ve temizlemenize yardımcı olacak bir koruyucu kalkan sunar. I·kinci seviye rehber bagˆlanmaları, ruhunuzu ve gu¨cu¨nu¨zu¨ geri kazanmanızı ve daha fazlasını ic¸erir.



3.Seviye: Usta Du¨zey - Usta du¨zey uyumlamalarınızı bas¸kalarına aktarmanızı ve dogˆa anaya ve ruha olan bagˆınızı gu¨c¸lendirmeye devam etmenize yardımcı olur. Aynı zamanda u¨c¸u¨ncu¨ go¨zu¨nu¨zu¨ (6. c¸akra) tac¸ c¸akranızı (7. c¸akra) ac¸ar. Bo¨ylece fiziksel kabiliyetleriniz, fiziksel benligˆinize bagˆlantılı olarak gelis¸mis¸tir. Aynı zamanda fiziksel ic¸gu¨du¨lerinizin bulundugˆu yer olan 2. c¸akranızı da gu¨c¸lendirir. U¨c¸u¨ncu¨ seviye ustalık rehberi meditasyonu, iyiles¸meyi, bitkileri ve tas¸ları, go¨ru¨leri, etiketlemeleri, ic¸gu¨du¨leri ve sezgileri genis¸letmeyi, dogˆal bu¨yu¨yu¨, uyum ic¸inde yas¸amayı ve daha fazlasını kapsar.



S¸amanizmi hic¸bir uyumlama olmadan o¨gˆrenirken hic¸bir s¸ekilde ruha bagˆlanmaya ihtiyac¸ olmaz, sihirli s¸aman ıs¸ık is¸c¸isi programı uyumlamaları enerjilerle c¸alıs¸maya go¨nu¨llu¨ler ic¸in yolu temizler ve yu¨kselmeyi hızlandırır. Enerjileri ne kadar c¸ok kullanırsanız enerjilere bagˆlanmanız ve kullanmanız daha kolay hale gelir ve daha gu¨c¸lu¨ olur. Ustalık seviyesini tamamlarken s¸amanizmin enerjilerini anlayacaksınız ve bu¨yu¨lu¨ s¸aman ıs¸ık is¸c¸isi programının o¨zu¨nde ustalas¸acaksınız.



Eğitim içerikleri;



Şamanizme giriş.



Kendini keşfetmek için Şaman Ruhani Yolculuğu.



Rehberli Şaman Ruhani Yolculuk Meditasyonu.



İç Dünyanızı Görmek.



Kendi Yolumuzu Bulmak.



1. Seviye Uyumlama başlangıç 7 günlük çalışma 200 TL.



2. Seviye Uyumlama orta düzey 7 günlük çalışma ücreti 200 TL.



3. Seviye Uyumlama usta düzey 7 günlük çalışma ücreti 200 TL. dir.



Etkinliklerimiz randevuludur.



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



