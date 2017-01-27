Nil Sularının Paylaşımı

Mısır ve Etiyopya dışişleri bakanlarının, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi (Nahda) Barajı projesiyle ilgili incelemelerin zamanında bitirilmesinin önemi konusunda ortak görüş beyan ettiği bildirildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü başlayacak 28. Afrika Birliği Zirvesi için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Etiyopyalı mevkidaşı Workneh Gebeyewh ile bir araya geldi.



Görüşmede, baraj projesiyle ilgili yürütülen üçlü müzakereler çerçevesinde ülkesinin, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki iş birliği ruhunun devam etmesini umduğunu belirten Şükri, projeyle ilgili incelemelerin daha önce belirlenen tarihte bitirilmesi ve sonuçlarının uygulamaya konulmasını ümit ettiklerini kaydetti.



Etiyopyalı Bakan Gebeyewh de ülkesinin müzakere sürecine bağlı olduğunu ve incelemelerin belirlenen tarihte bitirilmesi konusundaki kararlılıklarını ifade etti.



Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.



Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Nahda Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığı bildirilmiş, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmemişti.