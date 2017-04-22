Niksar Polisinden Kaçak Tütün Operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, polis ekipleri tarafından iş yerleri ve seyyar satıcılara yönelik yapılan kontrollerde 40 kg kaçak tütün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde 13 iş yeri ve 2 seyyar tezgahta yapılan kontrollerde, 4 iş yeri ve 2 seyyar satıcıda toplamda 40 kg kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.



Kontrollerde ayrıca 3 iş yerinin iş yeri açma ruhsatı ve TAPDK belgeleri bulunmadığından gerekli cezai işlemlerin yapıldığı öğrenildi.



Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kaçak tütün ile mücadelesinin bundan sonra da aralıksız devam edeceği bildirildi. - TOKAT