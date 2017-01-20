Niksar'da Öğrenciler Karne Sevinci Yaşadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 49 okuldaki 10 Bin 470 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler.



2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl karne dağıtımı dolayısıyla Kaya İsmet Özden YBO okulunda tören düzenlendi.



Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak, Kaya İsmet Özden YBO'ya giderek öğrencilere karnelerini verdi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü çocuklardan ikinci dönemde de derslerine iyi çalışmalarını istedi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından karne töreni sona erdi. - TOKAT