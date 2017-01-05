TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye ekipleri bir evden 8 kamyon çöp çıkardı.
İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 74 yaşındaki İbrahim Dumrul'un yaşadığı 2 katlı ahşap evden kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Eve gelen zabıta ve temizlik görevlileri, çevreye kötü koku yayan eve maskeyle girdi. İçerideki çöp ve eski eşyalar temizlendi. Görevlilerin saatler süren çalışmasında evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.
- Tokat
Niksar'da Bir Evden 8 Kamyon Çöp Çıkarıldı
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye ekipleri bir evden 8 kamyon çöp çıkardı.
TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye ekipleri bir evden 8 kamyon çöp çıkardı.
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