Niksar'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi Destanı ve Şehitleri Anma' programı düzenlendi.



Niksar'da 'Tek Yürek Projesi' kapsamında Nizamettin Yağıbasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi Destanı ve Şehitleri Anma' programı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Nizamettin Yağıbasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Şerifler, "Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl "Demokrasi Zaferi ve 15 Temmuz Şehitleri Anma Gününde kendilerini gönülden yad edecek hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız" dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu 15 Temmuz günü yaşananlar sinevizyon eşliğinde gösterimi yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı program büyük beğeni topladı.



Programı İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, Belediye Başkan Vekili Recep Kezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak ve davetliler ilgiyle izledi. - TOKAT