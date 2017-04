Nike, Breakıng2 Ekibi İle Koşu Tarihini Monza'da Yeniden Yazıyor

Nike'ın maraton rekorunu 2 saatin altına indirmeyi hedeflediği Breaking2 ekibi, koşu tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Berlin'in Brandenburg Kapısı, Boston'un Heartbreak Tepesi, Londra'nın Thames nehir manzarası, New York City'nin Verrazano-Narrows Köprüsü ve Michigan gölünün engin suları… Sayılanların tamamı dünyanın en ünlü maratonlarının önemli sembollerinden. Her yıl binlerce koşucu bu yollarla mücadele ediyor. Koşucular sadece 26,2 mil (yaklaşık 42 km) koşmakla kalmıyor, aynı zamanda her ortamın benzersiz hava ve yol koşullarıyla boğuşuyor.

Pek çok koşucu için sadece mesafeleri aşmak yeterli değil. Nike'ın Breaking2 girişiminde yer alan sporcular Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa ve Zersenay Tadese'nin de iki saat rekorunu kırmak gibi büyük bir hedefleri var.

Büyük hedefler, sıra dışı düşünce şekillerini gerektiriyor. Bu sebeple Kipchoge, Desisa ve Tadese'nin girişimine yanıt olarak çeşitli isimlerden oluşan Breaking2 ekibi, geleneksel şehir maratonu rotasını bir hız ikonuna, bir otomobil yarış pistine çevirdi.

İdeal yarış mekanı için, benzersiz bir dizi çevre özelliğinin bir araya gelmesi, yükseklik, sıcaklık ve buhar basıncı gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Hedefse tektir; koşulları en iyi hale getirmek. Böylelikle en uygun yeri bulmak için dünyanın altını üstüne getiren Breaking2 ekibi, Monza İtalya'da yer alan 2,4 km'lik Autodromo Nazionale Monza pistinde karar kıldı.

Seçilen mekan, çevresel koşulları karşılıyor; sıcaklık 12 °C dereceyi bulurken, buhar basıncı da 12 mmHg'nin altında kalıyor. Ek olarak hava genellikle aşırı bulutlu olduğu için bu durum koşucuların üzerindeki ısı yükünü mümkün olduğunca azaltıyor ve sahilden uzakta ve pek çok ağacın ortasında bulunan konum nedeniyle hava akımlarında çarpıcı yön değişiklikleri olmuyor.

Bu veri noktaları ve çevresel koşullar hiç şüphesiz tek başına iki saat rekorunun kırılmasını garantilemiyor. Pistin düzeni, uzunluğu ve yükseklik, ideal ortam için gereken diğer temel kriterleri kapsıyor.

Diğer koşullara göz atmak gerekirse;

Asfalt — asfaltın tercih edilen yol yüzeyi olmasının yanı sıra Monza pisti, ayağın altında mükemmel bir tutarlılık sağlıyor.

Kıvrımlı bölümler — Pistte setlerin olmayışı tüm pist boyunca engelsiz ve düz bir yol sunuyor.

Uzunluk — 2,4 km'lik pist, tempo, hidrasyon, beslenme ve destek ekibinin geçişi için de ideal ortamı yaratıyor.

Hava Koşulları — Monza'nın 6 yıllık hava analizi ve tarihte en yüksek hıza ulaşılmış olan maratonların koşullarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi sonucunda, mekanın en ideal performansı sağlama potansiyeline sahip olduğu doğrulandı.