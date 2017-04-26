Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'dan Türk İş Adamlarına Yatırım Daveti
Nikaragua’nın efsanevi lideri Devlet Başkanı Daniel Ortega, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabulünde Türk iş adamlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.
Nikaragua'nın efsanevi lideri Devlet Başkanı Daniel Ortega, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabulünde Türk iş adamlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Latin Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle Nikaragua'nın başkenti Managua'da bulunan Hisarcıklıoğlu, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kabulde ayrıca Türkiye'nin Kostarika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Bilgiç, Cengiz Günay, Bülent Karakuş ve Hakan Ülken de yer aldı.
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarının iletilmesini isteyerek, referandum sonuçlarındaki başarısından dolayı Erdoğan'ı kutladı. Türkiye'de büyükelçilik açmak için çalışma başlatacaklarını ifade eden Ortega, Türkiye ekonomisinin başarılı dönüşüm sürecinden övgüyle bahsederek, Türk iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua'ya davet etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrıca Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncado Colindres ve Ekonomi Bakanı Orlando Solorzano ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Nikaragua iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Türkiye'nin iktisadi dönüşüm süreci, girişimcilik, KOBİ'ler ve turizm alanındaki deneyimlerinden yararlanma imkanları konuşuldu.
Daniel Ortega, 6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen seçimlerde oyların yüzde 72'sini alarak dördüncü kez Nikaragua Devlet Başkanlığına seçilmişti. - ANKARA