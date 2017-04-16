Nikahtan Önce Oylarını Kullandılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir çift, nikah törenlerinden önce oylarını kullandı.



Gönen Altıeylül Ortaokuluna gelen Elif Karataş ve Kudret Çanakçı, 1199 nolu sandıkta oy verdi.



Gelinliğiyle oy kullanan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nikah tarihini özellikle bugüne ayarladık. Bu tarihin hem ülkemiz için hem de bizim için özel olmasını istedik." dedi.



Damat Çanakçı ise "Ben oyumu başka okulda kullandım. Allah'ın izniyle oyumuz ülkemizin geleceği için, bizler için hayırlara vesile olsun." diye konuştu.



Çift, oy kullanma işleminin ardından nikah salonuna gitti.