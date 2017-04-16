Nikahtan Önce Oy Kullandılar

Güngören'de düğün tarihi anayasa değişikliği halk oylamasıyla aynı güne denk gelen Kübra Işık ve Necmeddin Demircan çifti gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullandı. İstanbul Güngören'de bir çift oylarını kullanmak için Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Çiftin okula gelinlik ve damatlıkla gelmesi dikkat çekti. Düğün tarihleri anayasa değişikliği halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift gelinlik ve damatlıklarıyla okula gelerek oy kullandı. Düğün öncesi anayasa değişikliği için oy kullanan çift, düğün tarihini daha önce aldıklarını referandum tarihinin ise tesadüfen aynı güne denk geldiğini söyledi. Bu günün anı olmasını istediklerini belirten çift bu yüzden düğün tarihini değiştirmediklerini ifade etti.



(Volkan Kayalar - Ferhat Yasak / İHA)