Nikahtan Önce Oy Kullandılar

Elazığ'da, Songül Taş ile Osman Karakaya çifti, düğün öncesi oy kullandı.



Damat Karakaya oyunu kullanacağı Şair Hayri İlkokuluna, Kovancılar ilçesinde oyunu kullanan gelin Songül Taş ile geldi. Karakaya, vatandaşların meraklı bakışları altında oy kullanırken, Taş ise üçüncü kattaki salona gelinlikle çıkamadığı için damadı okulun kapısında bekledi.



Karakaya, düğünlerinin seçim gününe denk geldiğini ifade ederek, "Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Eşim kendi ikamet ettiği yerde kullandı. Biz de burada oyumuzu kullandık. Türkiyemiz için en güzeli olsun." dedi.



Okuldaki oy verme işlemini izlemek üzere okula gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da tebrik ettiği gelin ve damada mutluluk diledi.