Nikahsız Yaşadığı Kadını Bıçakla Yaraladı
KAYSERİ'de 34 yaşındaki Sedat Dursun, nikahsız yaşadığı 29 yaşındaki Funda Köylü'yü bıçakla yaraladı.
KAYSERİ'de 34 yaşındaki Sedat Dursun, nikahsız yaşadığı 29 yaşındaki Funda Köylü'yü bıçakla yaraladı.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Hakim Sokak'ta meydana geldi. Sedat Dursun, aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce nikahsız yaşadığı Funda Köylü'ye bıçakla saldırıp yaraladı. Dursun olay sonrası kaçarken telefonla 112 Acil Servis'i arayan Funda Köylü, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar Funda Köylü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığını söylerken polis de kaçan Sedat Dursun'u arıyor.
- Kayseri
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